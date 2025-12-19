Около 600 человек эвакуировали из ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте

Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Причиной стало возгорание.

Эвакуация из ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Около 600 человек были эвакуированы из торгового центра «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает «Агентство «Москва».

Причиной стало возгорание на кухне одного из ресторанов, расположенного внутри ТРЦ. Известно, что в вытяжке вспыхнули жировые отложения. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие гирлянды не стоит выбирать для украшения к Новому году. Был проведен эксперимент под присмотром сотрудников МЧС: журналисты включили гирлянды, изоляция начала греться, сначала пошел дым, затем елка вспыхнула как спичка.

Затем повесили другие гирлянды на другие искусственные елки — результат тот же. Отсюда правило: гирлянды вешать хотя бы подальше от штор. Но так, увы, мало кто делает — немодно. Как раз гирлянды-шторы сейчас самые популярные, и они зачастую становятся причиной пожаров.

