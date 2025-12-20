Трамп: США угрожает новый шатдаун

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Причиной приостановки работы правительства может стать отсутствие согласованности между демократами и республиканцами.

Когда в США введут новый шатдаун

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

США может ждать новый шатдаун в январе 2026 года. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в Северной Каролине.

Причиной приостановки работы правительства может стать отсутствие согласованности между демократами и республиканцами, а также противоречия в вопросе медицинских расходов.

Ранее шатдаун был введен 1 октября 2025 года. Федеральное правительство США прекратило работу из-за несогласованности позиций Республиканской и Демократической партий по проекту бюджета.

В этот период в стране наблюдались сбои в инфраструктуре — крупнейшие американские аэропорты оказались на грани коллапса, а важные авиаузлы испытывали нехватку персонала. Речь даже зашла о том, что Вашингтон может закрыть свое воздушное пространство в случае угрозы безопасности полетов.

Шатдаун стал самым продолжительным в истории страны и продлился 43 дня. Президент США 12 ноября подписал закон о финансировании правительства страны до конца января следующего года.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

