Трамп: США угрожает новый шатдаун

США может ждать новый шатдаун в январе 2026 года. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в Северной Каролине.

Причиной приостановки работы правительства может стать отсутствие согласованности между демократами и республиканцами, а также противоречия в вопросе медицинских расходов.

Ранее шатдаун был введен 1 октября 2025 года. Федеральное правительство США прекратило работу из-за несогласованности позиций Республиканской и Демократической партий по проекту бюджета.

В этот период в стране наблюдались сбои в инфраструктуре — крупнейшие американские аэропорты оказались на грани коллапса, а важные авиаузлы испытывали нехватку персонала. Речь даже зашла о том, что Вашингтон может закрыть свое воздушное пространство в случае угрозы безопасности полетов.

Шатдаун стал самым продолжительным в истории страны и продлился 43 дня. Президент США 12 ноября подписал закон о финансировании правительства страны до конца января следующего года.

