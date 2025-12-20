В парке «Музеон» открылся павильон «Фабрика подарков»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Здесь можно приобрести оригинальные презенты, побывать на мастер-классах и попасть на кинопоказ.

В Музеоне открылся павильон Фабрика подарков

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

В Москве в парке «Музеон» открылся павильон «Фабрика подарков»

В парке искусств «Музеон» в рамках проекта «Зима в Москве» открылся павильон «Фабрика подарков». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Павильон открыт совместно с проектами «Молодежь Москвы» и «Сделано в Москве». В нем проходят творческие мастер-классы, лекции, кинопоказы и встречи со специалистами из разных сфер.

«Фабрика подарков — это место, где праздничная магия встречается с энергией и талантами молодежи города. Здесь можно приобрести душевный подарок, а также научиться новому на мастер-классах или лекциях», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как офисные подарки превращаются в кошмар. Обмен анонимными подарками на работе задумывался как легкое развлечение перед праздниками: коллеги вытягивают имена и дарят друг другу небольшие сюрпризы. Однако иногда вместо праздничного настроения люди получают унижение, неловкость и затяжные конфликты — а иногда в дело вмешивается отдел кадров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака


