Здесь можно приобрести оригинальные презенты, побывать на мастер-классах и попасть на кинопоказ.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве в парке «Музеон» открылся павильон «Фабрика подарков»
В парке искусств «Музеон» в рамках проекта «Зима в Москве» открылся павильон «Фабрика подарков». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.
Павильон открыт совместно с проектами «Молодежь Москвы» и «Сделано в Москве». В нем проходят творческие мастер-классы, лекции, кинопоказы и встречи со специалистами из разных сфер.
«Фабрика подарков — это место, где праздничная магия встречается с энергией и талантами молодежи города. Здесь можно приобрести душевный подарок, а также научиться новому на мастер-классах или лекциях», — рассказала руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как офисные подарки превращаются в кошмар. Обмен анонимными подарками на работе задумывался как легкое развлечение перед праздниками: коллеги вытягивают имена и дарят друг другу небольшие сюрпризы. Однако иногда вместо праздничного настроения люди получают унижение, неловкость и затяжные конфликты — а иногда в дело вмешивается отдел кадров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?