В Турции начали расследование из-за упавшего беспилотника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на пустынном поле в районе города Балыкесир в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Haberturk.

Дрон самолетного типа был обнаружен фермерами и передан силовым структурам. По информации издания, беспилотник неизвестного происхождения направлен для детальной технической экспертизы в Анкару.

Уточняется, что расследование инцидента продолжается.

Прежде, в пятницу 19 декабря, в Турции, в районе города Коджаэли, был также обнаружен беспилотник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над Россией в ночь на 20 декабря. Известно, что десять БПЛА поразили над территорией Белгородской и Воронежской областей, по два — над территорией Курской и Липецкой областей, а также над акваторией Азовского моря. Еще один дрон был уничтожен над территорией Брянской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.