Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников над Россией за ночь

Сергей Добровинский
Дроны поразили над Белгородской, Воронежской и другими областями.

Сколько беспилотников сбила ПВО России в ночь на 20 ноября

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По 10 БПЛА поразили над территорией Белгородской и Воронежской областей, по два — над территорией Курской и Липецкой областей, а также над акваторией Азовского моря. Еще один дрон уничтожен над территорией Брянской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства противовоздушной обороны России в ночь на 19 декабря перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над несколькими регионами. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью, где уничтожили 36 дронов.

Российские территории ежедневно подвергаются ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. ВСУ наносят как удары беспилотниками, так и обстреливают мирные населенные пункты ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

