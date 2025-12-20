«Российское кино любят»: продюсер фильма «Красный шелк» о показах в Париже

Продюсер Корчагина: интерес к российскому кино за рубежом остается высоким

Российско-китайский исторический детектив «Красный шелк» продолжает расширять международное присутствие и подтверждать высокий зрительский интерес за пределами России. Подробнее об успехе картины на фестивале в Париже в беседе с 5-tv.ru рассказала продюсер проекта Анастасия Корчагина.

Лента показала сильные кассовые результаты в Китае и была продана более чем в 40 стран. Теперь же работа готовится к телевизионной премьере в Японии.

Продюсер отметила, что интерес к российскому кино за рубежом остается стабильно высоким. По ее словам, это наглядно демонстрирует фестиваль российского кино, организованный Роскино и Министерством культуры РФ и проходящий сейчас в Париже.

«Каждый фильм ежедневно собирает большое количество зрителей. Это значит, что кино российское любят и хотят на него приходить», — отметила она.

При этом, как подчеркнула Анастасия, значительную часть зрителей составляют французы, что, по мнению Корчагиной, подтверждает исторически сложившийся интерес к российскому кинематографу. Она призналась, что была удивлена эмоциональной реакцией публики и тем, насколько активно местные жители посещают показы. В частности, одна из зрительниц рассказала, что узнала о фестивале из анонсов, порекомендовала его детям и сама пришла на сеанс, оставшись под большим впечатлением от увиденных фильмов.

«Буквально позавчера мы стали разговаривать, и как раз француженка сказала, что прочитала про фестиваль, посоветовала своим детям, сама пришла на просмотр. И высказала огромное восхищение по поводу фильмов, которые она уже посмотрела», — поделилась Корчагина.

Особое внимание на фестивале уделено «Красному шелку». Продюсер выразила уверенность, что картина подарит удовольствие французским зрителям. По ее словам, фильм не дает возможности заскучать.

«Красный шелк» стал одной из заметных российско-китайских копродукций последних лет. Фильм выполнен в жанре приключенческого экшена и, как подчеркнула Корчагина, уже доказал свою коммерческую состоятельность. В российском прокате лента собрала около 700 миллионов рублей, а в Китае — в переводе, более 161 миллиона рублей. Для российского проекта это, по ее словам, очень серьезный результат.

Производством картины занималась компания «НМГ Кинопрокат», входящая в Национальную Медиа Группу, а дистрибуцией в Китае — корпорация China Film Group.

