Артистка пожелала соотечественникам всегда чтить память подвига предков.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы
Певица Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы.
«С детства помню это чувство…весь город замирает, звучат песни военных лет, люди несут цветы, вспоминают своих родных и говорят о них с такой теплотой, что невозможно остаться равнодушной», — написала артистка на своей странице в соцсети.
Бузова пожелала соотечественникам чтить память подвига предков не только на 9 мая, а каждый день, и объединяться вокруг общей гордости — пусть даже в онлайн-формате. Она отметила, что за каждой публикацией в соцсетях на тему Дня Победы стоит чья-то семейная история и благодарность героям.
«А пока мы помним, этот огонь действительно никогда не погаснет<…> Никто не забыт, и ничто не забыто», — завершила певица свой поздравительный пост.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на Красной площади с речью на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
