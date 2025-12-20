Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен снова вышла замуж. Как сообщается в материале Daily Mail, она стала официальной женой своего избранника — тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. В октябре 2024 года звезда подиумов объявила о беременности, а в феврале 2025-го на свет появился их сын. После этого влюбленные решили связать себя узами брака.

По информации издания, свадьба состоялась еще 3 декабря, но пара сумела сохранить это важное событие в тайне от прессы и фанатов. На церемонии присутствовали только самые близкие, ее провели в доме молодоженов во Флориде. Как рассказал информатор из окружения звезд, жених был счастлив наконец назвать Жизель своей женой, особенно после появления ребенка.

Для 45-летней Бюндхен это второй брак. С 2009 по 2022 годы она была замужем за игроком в американский футбол Томом Брэди, с которым встречалась два года до свадьбы. У экс-супругов двое детей — сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк 2009 и 2012 годов рождения соответственно. Хоакима Жизель встретила на занятии по джиу-джитсу в его студии, куда пришла заниматься с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион по смешанным единоборствам из Ирландии Конор Макгрегор женился на матери своих детей Ди Девлин спустя 17 лет отношений.

