Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

В феврале 2025-го влюбленные стали родителями, а теперь — мужем и женой.

Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу

Фото: www.globallookpress.com/ Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен снова вышла замуж. Как сообщается в материале Daily Mail, она стала официальной женой своего избранника — тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. В октябре 2024 года звезда подиумов объявила о беременности, а в феврале 2025-го на свет появился их сын. После этого влюбленные решили связать себя узами брака.

По информации издания, свадьба состоялась еще 3 декабря, но пара сумела сохранить это важное событие в тайне от прессы и фанатов. На церемонии присутствовали только самые близкие, ее провели в доме молодоженов во Флориде. Как рассказал информатор из окружения звезд, жених был счастлив наконец назвать Жизель своей женой, особенно после появления ребенка.

Для 45-летней Бюндхен это второй брак. С 2009 по 2022 годы она была замужем за игроком в американский футбол Томом Брэди, с которым встречалась два года до свадьбы. У экс-супругов двое детей — сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк 2009 и 2012 годов рождения соответственно. Хоакима Жизель встретила на занятии по джиу-джитсу в его студии, куда пришла заниматься с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион по смешанным единоборствам из Ирландии Конор Макгрегор женился на матери своих детей Ди Девлин спустя 17 лет отношений.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Криминалисты работают на месте взрыва в Химках, где погиб ребенок
23:51
Умер заслуженный деятель искусств РФ, композитор Геннадий Белов
23:27
Мера нужна во всем: диетолог о том, сколько икры можно съесть в Новый год
23:06
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу
22:45
«Российское кино любят»: продюсер фильма «Красный шелк» о показах в Париже
22:24
«Обязательно нам помогут»: Катя Лель о нашествии инопланетян в 2026 году

Сейчас читают

Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье
Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026