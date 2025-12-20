Умер заслуженный деятель искусств РФ, композитор Геннадий Белов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Музыкант был учеником Шостаковича и Салманова, профессором Санкт-Петербургской консерватории.

Чем известен умерший композитор Геннадий Белов

Фото: legion-media/Акимов Игорь

Скончался 86-летний советский и российский композитор, автор музыки к документальным фильмам «Люди иных времен», «Ученые — Нечерноземью» и педагог Геннадий Белов. Соответствующая отметка появилась на его странице на портале «Кино-Театр. Ру». Точные причины смерти не раскрываются, исходя из указанных данных, его не стало 19 декабря.

Геннадий Григорьевич Балов появился на свет 4 мая 1939 года в Северной столице России. Он окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции, где его учителями были народный артист РСФСР Вадим Салманов и народный артист СССР Дмитрий Шостакович. Позднее также окончил аспирантуру под руководством Шостаковича.

Белов с 1966 года работал в родной консерватории преподавателем по классу полифонии, в дальнейшем стал профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров. Он также автор опер, оркестровых и хоровых произведений, множества камерных сочинений, лауреат международных композиторских конкурсов, заслуженный деятель искусств РФ и кавалер ордена Дружбы.

