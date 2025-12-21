«Она просто спит»: британцы пронесли тело мертвой бабушки на борт самолета

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

Умершую усадили в кресло на заднем ряду, но бортпроводники засомневались, что женщина в порядке — только немного «устала».

Фото: www.globallookpress.com/Enrique Kaczor

The Mirror: Семья из Британии пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

Семья из Великобритании попыталась перевезти тело своей мертвой 89-летней родственницы из Малаги в Лондон. Пассажиры усадили труп в инвалидное кресло и подняли на борт самолета авиакомпании EasyJet. Окружающим они заявляли, что женщина «просто спит» или «сильно устала». Об этом сообщается в материале, опубликованном на портале The Mirror.

Очевидцы рассказали журналистам, что с мертвецом путешествовали пять человек. Они вкатили коляску с телом, попутно объясняя сотрудникам авиакомпании ее состояние, один из членов семьи даже назвался врачом. Затем они разместили бабушку в кресле на заднем ряду. Бортпроводники практически сразу заподозрили неладное.

Когда самолет начал движение по взлетной полосе, экипаж уже убедился, что женщина скончалась, воздушное судно вернули к терминалу. Прибывшие на место медики констатировали смерть, причем наступившую задолго до вылета. Рейс в итоге задержался на 12 часов и вылетел в Лондон глубокой ночью.

Представители компании EasyJet в официальном заявлении подчеркнули, что у умершей пассажирки была медицинская справка о возможности перелета. Они также заявили, что при посадке женщина была жива. Испанская гражданская гвардия не стала задерживать ее родню. Но пассажиры рейса не согласны с данной удобной версией и мягким решением.

Одна из свидетельниц инцидента Петра Боддингтон утверждала, что бабушка выглядела мертвой (как минимум без сознания, но не спящей), когда ее поднимали на борт. Она была возмущена поведением британцев, из-за которых сорвалась поездка сотни других пассажиров: они хотели сэкономить на репатриации, но не смогли, а попутно подставили остальных.

«Если бы я была пьяна, меня бы не пустили, но, видимо, смерть — это нормально?! EasyJet, что происходит?» — говорила Боддингтон.

Ранее 5-tv.ru сообшал о гибели чемпиона гонок NАSСАR Грега Биффла, его жены и двоих детей при крушении самолета.

