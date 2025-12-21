Российские банки начали запрашивать подтверждение родственной связи при переводе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

Финансовые организации также могут потребовать информацию о назначении средств.

Как банки защищают россиян от мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские банки стали запрашивать у клиентов данные о родственной связи с получателем денег при крупных переводах. Об этом пишут РИА Новости.

Если пользователь пытается оформить транзакцию большой суммы, операция блокируется, после чего представитель банка связывается с отправителем и запрашивает полные данные получателя и его родственную связь с клиентом. Также может быть затребована информация о целевом назначении денег, которые клиент планирует перевести.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии по итогам 2025 года рассказал, как вести себя при разговоре с мошенниками.

Глава государства отметил, что, если кто-то заговорил с вами о деньгах или имуществе по телефону, нужно немедленно класть трубку. Это особенно опасно, учитывая возможности искусственного интеллекта, с помощью которого можно подделывать и голос, и внешность. Все вопросы, касающиеся финансов и личных материальных активов необходимо решать при личной встрече или в банке, подчеркнул российский лидер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Для членов семей участников СВО провели новогодний квест в Едином центре поддержки
10:54
«Всему знаешь цену»: Ника Здорик рассказала, какие качества ценит в мужчинах
10:35
От единства к микрозайму: почему ЕС не рискнул тронуть замороженные российские активы
10:32
Ослепляющий эффект: как лампы могут навсегда испортить зрение
10:16
Российские банки начали запрашивать подтверждение родственной связи при переводе
9:57
«Попытаться понять позиции»: Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона

Сейчас читают

От Северска до Прямой линии: путь героя России Нарана Очир-Горчева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026