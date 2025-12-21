Российские банки начали запрашивать подтверждение родственной связи при переводе

Российские банки стали запрашивать у клиентов данные о родственной связи с получателем денег при крупных переводах. Об этом пишут РИА Новости.

Если пользователь пытается оформить транзакцию большой суммы, операция блокируется, после чего представитель банка связывается с отправителем и запрашивает полные данные получателя и его родственную связь с клиентом. Также может быть затребована информация о целевом назначении денег, которые клиент планирует перевести.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии по итогам 2025 года рассказал, как вести себя при разговоре с мошенниками.

Глава государства отметил, что, если кто-то заговорил с вами о деньгах или имуществе по телефону, нужно немедленно класть трубку. Это особенно опасно, учитывая возможности искусственного интеллекта, с помощью которого можно подделывать и голос, и внешность. Все вопросы, касающиеся финансов и личных материальных активов необходимо решать при личной встрече или в банке, подчеркнул российский лидер.

