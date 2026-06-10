Не дожила до юбилея: Людмила Чурсина умерла незадолго до 85-летия

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 94 0

В Театре Российской Армии готовились к важной дате, однако праздник провести не успели.

Как Людмила Чурсина жила перед смертью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась незадолго до 85-летия

Народная артистка СССР Людмила Чурсина не дожила чуть более месяца до своего 85-летия. Юбилей актрисы должны были отметить 20 июля, к этой дате в Театре Российской Армии готовились, однако праздник провести не успели.

Причиной смерти Чурсиной стала остановка сердца после продолжительной тяжелой болезни. Людмила Алексеевна ушла из жизни 10 июня в возрасте 84 лет.

Сама актриса при жизни с особой мудростью говорила о возрасте и здоровье. Она признавалась, что дожила до таких лет, когда для нее настоящий праздник — это день без боли. По словам Чурсиной, счастьем уже можно считать возможность проснуться, нормально ходить и чувствовать себя хорошо.

«Дожила до таких лет, что для меня праздник, когда ничего не болит. Если проснулся и нормально ходишь — это же счастье!» — признавалась Чурсина.

За долгую карьеру Людмила Чурсина сыграла более 114 ролей в кино и на телевидении. В числе ее самых известных работ — «Долгая дорога в дюнах», «Адъютант его превосходительства», «Угрюм-река» и «Следствие ведут знатоки». Эти картины — лишь часть большого творческого наследия актрисы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, прощание с народной артисткой СССР пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище.

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