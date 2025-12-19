«Говорят про деньги, кладите трубку»: Путин дал совет в борьбе с мошенниками

Путин о мошенниках: говорят про деньги, кладите трубку

Если кто-то заговорил с вами о деньгах или имуществе по телефону, кладите трубку — это мошенники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

«Как только с вами кто бы то ни было, и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта — это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же», — призвал глава государства.

Такие вопросы нужно решать при личной встрече или при посещении банка, отметил президент.

«На что бы хотел обратить внимание и хотел бы обратиться к гражданам страны. Мошенничество никуда не делась. И по мере усложнения и увеличения возможности использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты. И предпринимать усилия для вымогательства денег», — предупредил российский лидер.

При этом он отметил, что правоохранительные органы прилагают немало усилий для борьбы с такими злоумышленниками. В последнее время количество подобных преступлений сократилось на 7%, а ущерб — на 33%.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

