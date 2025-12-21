«Был очень польщен»: Песков о впечатлениях Путина от подарка владельца пекарни «Машенька»

Путин высоко оценил подарок от владельца люберецкой пекарни «Машенька»

Президент России Владимир Путин высоко оценил подарок, полученный им от владельца пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах Дениса Максимова. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, предприниматель оперативно направил в Кремль корзину с угощениями, и этот жест произвел на президента приятное впечатление. Песков отметил, что российский лидер выразил благодарность и в ответ также отправил подарки.

«Вы знаете, что он быстро прислал корзинку президенту, и президент был очень польщен. Выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — пояснил Песков в беседе с журналистами.

Известно, что Максимов обратился к президенту РФ с вопросом о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря. Тогда бизнесмен пояснил, что уже восемь лет работает на патентной системе налогообложения, однако он, как и другие предприниматели, должен будет платить НДС с 2026 года. По его словам, это может привести к росту издержек и осложнить работу малого бизнеса. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть вариант увеличения стоимости патента.

Президент в ответ заверил, что малый бизнес не должен пострадать из-за налоговых нововведений, и пообещал обсудить этот вопрос с правительством. В завершение диалога Путин пожелал успехов «Машеньке» и в шутливой форме попросил прислать ему «что-нибудь вкусное».

Предприниматель сообщил, что направит президенту пирожки собственного производства и каравай после эфира. Ответный новогодний подарок от главы государства поступил в пекарню спустя некоторое время. Посылку доставили прямо к зданию «Машеньки», где ее у крыльца получил Денис Максимов вместе с семьей. Президентский подарки включал икону Георгия Победоносца в серебряном окладе, вино, варенье, шоколад и другие сладости.

