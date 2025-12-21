Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров Путина и Макрона

Париж примет решение о формате дипломатического общения глав стран в ближайшие дни.
Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова
Переговоры между Путиным и Макроном могут состояться в скором времени
Франция приветствует открытость Кремля к возможным переговорам с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом написал телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, который отметил, что публичная позиция Москвы вызывает позитивную оценку.
«Мы приветствуем публичное одобрение Кремлем такого подхода», — написали в публикации.
В послании французской стороны уточнялось, что Париж примет решение о том, какой формат диалога будет наиболее подходящим, в ближайшие дни.
Ранее, 19 декабря, Макрон подчеркивал, что прямое общение с президентом России Владимиром Путиным необходимо. По его мнению, европейским представителям и Украине важно не полагаться исключительно на посредников в этом вопросе.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российского лидера к диалогу с французским главой. Он уточнил, что если у президентов будет политическая воля к встрече, это решение можно «только положительно» оценить.
Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона.
