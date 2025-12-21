Новогодняя сладость с подвохом: врач назвала безопасное число мандаринов в день

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Существуют правила употребления цитрусовых, при несоблюдении которых можно спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Сколько мандаринов безопасно съедать в день

Эндокринолог Белоусова: мандарины особо опасно есть натощак

Любимые многими мандарины не стоит переедать в новогодние праздники, так как это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Подробнее об этом в беседе с Lenta.ru рассказала эндокринолог Маргарита Белоусова.

По словам врача, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять около 400 граммов фруктов и овощей, что примерно соответствует пяти порциям по 80 граммов кисло-сладкого фрукта.

Белоусова подчеркнула, что для сбалансированного рациона важно соблюдать разнообразие, поэтому оптимальной нормой мандаринов в день она назвала два или три плода.

К тому же специалист добавила, что существуют определенные правила употребления цитрусовых. Так, мандарины не следует есть натощак из-за высокой кислотности, которая может раздражать слизистую желудка.

Кроме того, Белоусова рекомендовала ограничить количество фруктов, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Это следует сделать, чтобы не вызвать обострение.

Пациентам с сахарным диабетом эндокринолог посоветовала включать мандарины в рацион только в небольших количествах, поскольку они могут повышать уровень сахара в крови.

