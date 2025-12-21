Нетаньяху готовит разговор с Трампом о жестких мерах против Ирана

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

В Израиле опасаются ускоренного восстановления военных объектов Тегерана.

Будет ли Израиль снова атаковать Иран

Фото: www.globallookpress.com/Avi Ohayon/Israel Gpo

NBC News: Нетаньяху планирует обсудить атаку на Иран с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшее время обсудить ситуацию вокруг Ирана с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, израильская сторона выражает серьезную обеспокоенность тем, что Иран восстанавливает инфраструктуру, связанную не только с обогащением урана, но и с производством баллистических ракет. Именно ракетная программа, как отмечают источники, рассматривается в Иерусалиме как ключевая и более срочная угроза.

Ожидается, что во время встречи Нетаньяху будет настаивать на том, что расширение иранской программы баллистических ракет создает прямую опасность для региона и может потребовать незамедлительных шагов со стороны США и их союзников.

В материале подчеркивается, что возможные меры и формат реакции пока не раскрываются, однако тема Ирана станет одной из центральных в переговорах израильского премьера и американского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отстаивает право Ирана на мирный атом.


