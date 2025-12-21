Лукашенко заявил о переходе председательства в ЕАЭС к Казахстану в 2026 году

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Руководство со стороны Астаны способно придать интеграционным процессам внутри объединения новый импульс.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перейдет к Казахстану в 2026 году. Об этом он рассказал в ходе визита в Москву.

По его словам, руководство со стороны Астаны способно придать интеграционным процессам внутри объединения новый импульс.

Белорусский лидер отметил, что смена председательства может положительно сказаться на развитии евразийской экономической интеграции. Он подчеркнул, что Казахстан обладает необходимым потенциалом для усиления совместной работы стран-участниц союза и продвижения общих экономических инициатив.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств (СНГ). Ожидается, что на встречах будут обсуждаться ключевые направления сотрудничества, а также текущие вопросы взаимодействия на пространстве СНГ.

Саммит ЕАЭС

Саммит Евразийского экономического союза традиционно становится площадкой для обсуждения стратегических решений, влияющих на торговлю, промышленную кооперацию и финансовую политику стран-участниц. Особое внимание в 2025 году уделяется вопросам дальнейшего углубления интеграции и распределения ролей внутри объединения на ближайшие годы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин выразил благодарность Лукашенко за высокую оценку уровня российско-белорусских отношений. Глава государства отметил, что большинство вопросов между странами решаются на уровне правительств, однако всегда остаются темы, требующие личного обсуждения лидеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

