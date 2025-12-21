«Детский сад»: Губерниев о реакции Галлямова на утренний звонок журналистки

Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки

Реакция фигуриста Александра Галлямова на утренний звонок журналистки была странной. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вообще странное поведение фигуриста. <…> Если говорить совсем серьезно, то ну, слушайте. Тебя разбудили. Взрослый мальчик уже. Научись в конце концов ставить телефон на беззвучный режим», — высказался Губерниев.

Комментатор считает, что никто не имеет права так разговаривать с людьми. Действия Галлямова, по словам Губерниева, напомнили «детский сад», и спортсмену должно быть стыдно за такое грубое поведение.

В воскресенье, 21 декабря, фигурист Александр Галлямов резко отреагировал на звонок от журналистки, который поступил на его мобильный телефон в 9:54 после завершения чемпионата России. Известно, что журналистка пыталась получить комментарий по поводу публикации Галлямова, в которой он сообщил о намерении завершить спортивную карьеру.

Спортсмен оказался разгневан по поводу раннего обращения и в эмоциональном ролике заявил, что такое поведение считает «подлым». Также он допустил возможность «засветить» номер звонящей сотрудницы прессы.

