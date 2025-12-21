От неловкости к выгоде: что делать с ненужными подарками и как на них заработать

Ненужные подарки можно превратить в деньги, пользу или свободное пространство

Ненужные подарки можно превратить в деньги, пользу или свободное пространство, если подходить к этому осознанно. Об этом рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с Газета.ру.

По ее словам, самый эффективный способ — заранее предотвращать появление бесполезных вещей, честно обсуждая формат подарков с близкими. Если же подарок уже получен и не нужен, хранить его из чувства долга не стоит.

Эксперт советует выбирать способ в зависимости от цели. Самым выгодным вариантом является продажа — так можно вернуть до 50–80% стоимости вещи. Второе место занимает обмен в специальных сообществах, где без денег можно получить нужный товар или услугу. На третьем — передаривание, если вещь новая и действительно пригодится другому человеку. Четвертый вариант — благотворительность: она не приносит дохода, но помогает тем, кто в этом нуждается.

По словам Волковой, регулярная ревизия подарков помогает избежать захламления и лишнего стресса.

