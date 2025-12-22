Спецпосланник президента США Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Представитель РФ также прибыл во Флориду для встречи с американской стороной и обсуждения конфликта.

Как Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными и конструктивными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с Украиной во Флориде (Майами) продуктивными и конструктивными. Свое мнение высказал на своей странице соцсети X. Он также подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта должен стать основой стабильного будущего, а значит, не нужно концентрироваться только на вопросе прекращения боевых действий.

«За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», — написал Уиткофф.

Как отметил американский спецпосланник, в ходе переговоров представители Киева и Вашингтона обсудили американский мирный план и гарантии безопасности, особое внимание было уделено срокам и дальнейшим действиям. Уиткофф добавил, что Украина, по его мнению, нацелена на достижение справедливого и устойчивого мира.

«Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — сказано в заявлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с представитеями США и Европы написал в своем Telegram-канале примерно то же, что и Уиткофф, с небольшой разницей в формулировках. Про «приоритетность прекращения убийств» просто скопировал. Сообщил, что стороны «договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время».

В пятницу в Майами Стив Уиткофф провел переговоры Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. Следом во Флориду прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сразу из аэропорта он отправился на встречу со спецпосланником и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером в гольф-клубе. Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:47
Спецпосланник президента США Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами
0:23
На 106-м году жизни скончалась старейший русский скаут мира Лидия Герич
0:04
Таблетки без пользы: врач рассказала, чем нельзя запивать железо
23:43
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти
23:22
От неловкости к выгоде: что делать с ненужными подарками и как на них заработать
23:00
«Твое время не пришло»: пастор рассказал, что Иисус вернул его из рая

Сейчас читают

В Ростовской области проверят информацию о гибели животных в приюте
«Детский сад»: Губерниев о реакции Галлямова на утренний звонок журналистки
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026