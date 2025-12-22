Спецпосланник президента США Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами

Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными и конструктивными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с Украиной во Флориде (Майами) продуктивными и конструктивными. Свое мнение высказал на своей странице соцсети X. Он также подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта должен стать основой стабильного будущего, а значит, не нужно концентрироваться только на вопросе прекращения боевых действий.

«За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», — написал Уиткофф.

Как отметил американский спецпосланник, в ходе переговоров представители Киева и Вашингтона обсудили американский мирный план и гарантии безопасности, особое внимание было уделено срокам и дальнейшим действиям. Уиткофф добавил, что Украина, по его мнению, нацелена на достижение справедливого и устойчивого мира.

«Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — сказано в заявлении.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с представитеями США и Европы написал в своем Telegram-канале примерно то же, что и Уиткофф, с небольшой разницей в формулировках. Про «приоритетность прекращения убийств» просто скопировал. Сообщил, что стороны «договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время».

В пятницу в Майами Стив Уиткофф провел переговоры Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. Следом во Флориду прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сразу из аэропорта он отправился на встречу со спецпосланником и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером в гольф-клубе. Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.