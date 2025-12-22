Уиткофф убедился, что Россия в полной мере настроена на мир на Украине

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Спецпредставитель президента США назвал переговоры с представителем Москвы Кириллом Дмитриевым во Флориде продуктивными и конструктивными.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Консультации РФ и Соединенных Штатов по украинскому конфликту в Майами (Флорида) прошли конструктивно и продуктивно. Кроме того, российская сторона продемонстрировала стремление к миру. Соответстввующие заявления по итогам переговоров сделал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

«Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине», — написал он в соцсети X по итогам встреч состоявшихся 20 и 21 декабря.

В упомянутых консультациях принимал участе спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В американскую группу, помимо Уиткоффа, входили зять американского лидера Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Встречу провели в гольф-клубе в Майами. Комментируя ее, Дмитриев прежде заявлял, что разжигатели войны не смогли помешать американо-российским переговорам по Украине. До этого, как и Стив Уиткофф, он охрарактеризовал консультации как конструктивный процесс.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский спецпредставитель высказался об итогах переговоров во Флориде с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. В них также были задействованы советникм по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Уиткофф убедился, что Россия в полной мере настроена на мир на Украине
