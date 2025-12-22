Собянин: завершено устройство 11 всесезонных спортивных площадок нового формата

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Благодаря современным технологиям их можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот.

Всесезонные спортивные площадки нового формата в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

В разных районах Москвы появилось 11 всесезонных спортивных площадок нового формата. Зимой на них будут работать катки, а летом пространства трансформируются в зоны для командных игр. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Так сложилось, что использование спортивной инфраструктуры носит выраженный сезонный характер. Классические баскетбольные площадки и уличные тренажеры востребованы летом, но по большей части “спят” зимой. А хоккейные коробки и катки, наоборот, активны в зимнее время года. Ничего плохого в этом нет, но пространство наших дворов и парков можно было бы использовать и более эффективно. Тем более что современные технологии позволяют это сделать», — написал мэр Москвы.

Новые всесезонные площадки обустроили на месте устаревших спортивных зон либо на ранее пустовавших территориях. Главное достоинство этих площадок — универсальность. Благодаря современным технологиям площадки можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот.

Зимой на новых площадках будут работать катки с искусственным льдом.

В пяти округах (САО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО и ЮВАО) создали хоккейные коробки площадью 1,8 тысячи квадратных метров. По стандартам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) они подходят для соревнований районного и городского уровня.

На остальных площадках сделали катки поменьше, их площадь — 800 квадратных метров. Это позволяет проводить турниры в формате «три на три» по стандартам КХЛ, а также тренировки и любительские матчи.

Помимо хоккея, ледовые площадки подойдут для занятий керлингом, мини-хоккеем, фигурным катанием, а также просто для катания на коньках.

10:59
