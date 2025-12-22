Фигурист и скандалист: почему Александр Галлямов оскорбил журналистку

Громкий скандал в российском фигурном катании. Его спровоцировал бронзовый призер Олимпиады в Пекине Александр Галлямов, а невольным участником стала сотрудница медиахолдинга «Известия». Все началось с просьбы журналиста прокомментировать информацию о завершении карьеры, но в ответ услышала ругательства и даже угрозы.

Извиняться фигурист отказался. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков продолжит.

Этот скандал вышел уже далеко за пределы фигурного катания. Чемпион мира и Европы последними словами кроет тех, кто обеспечивает ему в том числе славу и постоянный интерес к его персоне.

«Ну, просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала. Чтобы понимала, что творит, просто ненормальная», — возмущался чемпион мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта РФ Александр Галлямов.

«Больной» фигурист Галлямов называет сотрудницу телеканала «78», которая позвонила ему, чтобы уточнить, что значил его же пост: пора вешать коньки на гвоздь. Когда спортсмен такого уровня пишет подобное — это всегда новость, знать которую имеют право поклонники.

«Какая-то девочка звонит оттуда, „простите за столь ранний звнок“. Я думаю — а мозги где? Забыла, когда звонить», — продолжил Галлямов.

Галлямову не понравилось: якобы его разбудили, не дали отдохнуть после выступления. Да еще и пригрозил опубликовать личные данные сотрудницы канала. А это вообще преступление. Продюсер Диана Румянцева четко помнит: выполняла редакционное задание, стараясь быть максимально корректной.

«В 10 часов у нас выпуск новостей, я заранее, прям близко-близко к этому времени, не раньше, я позвонила. Такая работа, был запрос от редактора. В моей практике бывает так, что-либо человек рассказывает, если он не готов, то не берет трубку», — рассказала продюсер телеканала «78» Диана Румянцева.

Более того, это обычная практика для любого спортсмена. Они понимают: повышенное внимание к ним — не просто издержки профессии, а именно часть ее. И Галлямов, как один из медийных фигуристов, не может это не знать. Самый известный в стране комментатор Дмитрий Губерниев на то, что многие назвали откровенным хамством, отреагировал одним из первых. Он ведь и сам любитель крепких выражений, но здесь сразу расставил все по местам

«Я понимаю, конечно, что этот человек придумал фигурное катание, он практически как Протопопов, как Зайцев, как Уланов, как Бобрин, как Васильев, как многие легенды продвигает этот вид спорта в массы. Но если говорить серьезно: тебя разбудили? Взрослый мальчик уже, научись ставить телефон на беззвучный режим», — отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Вот и телеведущий Василий Конов удивляется манерам фигуриста.

«Однозначное нарушение этических норм. Оскорбления и угрозы выложить телефон корреспондента в свободный доступ — это, безусловно, недопустимо. Александр должен все-таки принести извинения», — считает спортивный комментатор, журналист Василий Конов.

И вот спустя целый день раздумий, почитав комментарии куда более опытных коллег-спортсменов, Галлямов вышел на связь. Тут и тон уже другой, и выражения пытается подбирать. Но вместо простых слов «извините, сглупил» — бессвязный поток мыслей и неуместных предложений. Публично оскорбил, а публично отвечать за слова —не стал.

— Такая абсолютно ситуация… И дальше, ну, надо, чтобы как-то человек немного думал, как-то, может, в голове, чтобы щелкнуло, подумал, зачем он делает такие действия.

— Вы понимаете, продюсер выполняет работу редакции.

— Ну, это не мои проблемы.

«Известия» направили запросы в Федерацию фигурного катания и Министерство спорта России. К слову, главный вопрос из-за которого спортсмен проснулся настолько рано, так и остался без ответа. А может и действительно пора коньки на гвоздь? Ну, что бы национальный вид спорта своими неловкими словами не позорить.

