Путин выразил соболезнования Рахмону в связи с гибелью ребенка в Подмосковье

Встреча двух лидеров прошла в Петербурге.
Президент России Владимир Путин выразил таджикскому лидеру Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана.
Путин пообещал, что виновные будут наказаны. Президент РФ выразил уверенность, что расследование трагедии будет полноценным.
Владимир Путин 22 декабря проводит традиционную неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Ранее он провел отдельную беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, предложив ему обсудить приоритетные для двусторонних отношений вопросы.
Нападение на школу в Одинцово
Утром 16 декабря 15-летний подросток напал с ножом на людей в Успенской школе в поселке Горки-2 в Одинцовском округе Подмосковья. Он зарезал ученика и ударил ножом охранника.
Как указал источник 5-tv.ru, школа не была оснащена металлоискателями. После трагедии в охранном предприятии, которое обслуживало учреждение, провели обыски.
