Путин выразил соболезнования Рахмону в связи с гибелью ребенка в Подмосковье

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 61 0

Встреча двух лидеров прошла в Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин выразил таджикскому лидеру Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана.

Путин пообещал, что виновные будут наказаны. Президент РФ выразил уверенность, что расследование трагедии будет полноценным.

Владимир Путин 22 декабря проводит традиционную неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Ранее он провел отдельную беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, предложив ему обсудить приоритетные для двусторонних отношений вопросы.

Нападение на школу в Одинцово

Утром 16 декабря 15-летний подросток напал с ножом на людей в Успенской школе в поселке Горки-2 в Одинцовском округе Подмосковья. Он зарезал ученика и ударил ножом охранника.

Как указал источник 5-tv.ru, школа не была оснащена металлоискателями. После трагедии в охранном предприятии, которое обслуживало учреждение, провели обыски.

