Денис Степанов: «К человеку нужно относиться с изучением и любовью»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

Актер сериала «Ландыши» назвал, что, по его мнению, действительно имеет значение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Актер из сериала «Ландыши» Денис Степанов: «Осуждение других людей напрасно»

Осуждение других людей напрасно, особенно не стоит оценивать человека по сегодняшнему дню. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru актер Денис Степанов на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

По словам молодого таланта, который сыграл в сериале роль мажора Кирилла, люди все вместе живут на одной планете, и тратить время на оценку кого-либо –пустое дело. Ведь может пройти, условно, 60 лет, и не станет целого поколения. Актер назвал, что, по его мнению, действительно имеет значение.

«Мы все вместе идем, и важно смотреть в этом процессе, как человек меняется, что с ним происходит. Относиться больше с изучением и любовью к человеку», — добавил Денис Степанов.

Вторая часть полюбившего многим зрителям сериала «Ландыши» появится на киноплатформах с 1 января 2026 года. Главную героиню Катю ждет распад музыкальной группы, интриги, борьба за наследство отца и поиски мужа Лехи.

Известно, что музыка и музыкальные клипы по-прежнему останутся важным элементом сериала. Кроме того, для «Второй весны» было создано десять оригинальных композиций, а всего прозвучит около 50 песен.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актер Денис Степанов поделился, какими новыми качествами дополнили его образ создатели продолжения сериала «Ландыши».

Денис Степанов: «К человеку нужно относиться с изучением и любовью»
