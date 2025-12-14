«Новые грани»: Денис Степанов о роли Кирилла в продолжении сериала «Ландыши»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 53 0

Актер добавил, что у мажоров нет внутреннего стержня, поэтому в основном это неинтересные личности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Андреев; 5-tv.ru

Денис Степанов: Кирилл в продолжении сериала «Ландыши» сильно изменится

Актер Денис Степанов, известный по роли мажора Кирилла в сериале НМГ «Ландыши. Такая нежная любовь», рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 12» о том, что его персонаж во втором сезоне проекта может сильно удивить зрителей, так как создатели дополнили его образ новыми качествами.

«Там (Во втором сезоне сериала. — Прим. Ред.) будет хорошее развитие персонажа. Будут какие-то новые грани Кирилла. <…> Я не буду раскрывать всех секретов, но он преобразится, в нем покажутся еще какие-то другие стороны, более позитивные и положительные», — отметил артист.

Кроме того, Степанов высказался и в целом о мажорах. По его мнению, военные вызывают уважение, потому что у них есть внутренний стержень, чего нельзя сказать о детях богатых родителей. К тому же, как считает актер, мажоры не являются интересными и глубокими личностями.

Степанов призвал таких молодых людей заняться саморазвитием и идти куда-то дальше в своей жизни, не останавливаясь на достижениях родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сериал НМГ «Ландыши» признали лучшим на V премии в сфере креативных индустрий.

