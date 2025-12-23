«Ощущение песка»: россияне столкнулись с ухудшением зрения после гриппа

Россияне теряют зрение после перенесенного гриппа. Сотни заболевших обращаются не только к терапевту, но и к окулисту. У большинства появляется синдром «сухого глаза», изображение расплывается, а четкость зрения не восстанавливается даже после выздоровления.

Некоторые связывают эти симптомы с новым гонконгским гриппом. Можно ли это вылечить — у врачей спросил корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

В преддверии Нового года заметно прибавилось пациентов у офтальмологов. На фоне стремительного распространения гриппа А, россияне стали обращаться к врачам с неожиданными жалобами.

«Ощущение песка в глазах, это может быть так называемый роговичный синдром, когда больно смотреть на свет, резь ощущаете, может гало-эффект ощущаться», — рассказала врач-офтальмолог Алена Тарасова.

Чаще всего это симптомы вирусного конъюнктивита, который развивается вместе с ОРВИ или гриппом и, как правило, проходит быстро и без серьезных последствий. Однако сейчас часть пациентов спустя какое-то время после выздоровления продолжает жаловаться на заметное ухудшение зрения.

«Я смотрю телевизор, не вижу каких-то мелких деталей, хотя никогда на это не жаловалась. Как будто бы глаз мутный, то есть туман такой перед глазами», — поделилась Юлия Алеева.

Юлия переболела гонконгским гриппом и буквально через пару дней почувствовала резкое падение зрения. Врачи поставили диагноз — «синдром сухого глаза из-за перенесенной инфекции».

Это нарушение работы слизистой глаза. То есть, после болезни слезной жидкости выделяется меньше, поверхность глаза пересыхает, отсюда и появляется эффект «пелены», размытого изображения или нечеткой фокусировки.

Такой синдром обычно лечится достаточно просто, при правильном подходе зрение восстанавливается в течение нескольких недель. Тем не менее, лучше не доводить ситуацию до развития осложнений.

«В большинстве случаев встречается меньше, чем в 1% случаев вообще поражения органа зрения. Но есть люди, которые предрасположены к этому, и, соответственно, у них может реализоваться такое осложнение», — рассказал инфекционист, вирусолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

Предрасположен к синдрому «сухого глаза» каждый четвертый из всех людей в мире. Особенно после заболевания гриппом А.

«Потому что при гриппе А бывает самая выраженная отечность всех слизистых, и вот эта отечность всех слизистых приводит к тому, что слеза начинает еще меньше вырабатываться», — объяснил заведующий отделом терапевтической офтальмологии НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза», доктор медицинских наук Дмитрий Майчук.

Обезопасить себя можно, проверив состояние слизистой глаза с помощью пробы Ширмера. Это простой тест: врач помещает специальную полоску под нижнее веко и оценивает, насколько хорошо глаз вырабатывает слезную жидкость.

Если слезной жидкости вырабатывается недостаточно, риск осложнений со стороны зрения после гриппа заметно возрастает. И снизить его можно лишь одним способом — своевременно заняться профилактикой.

«Поскольку это осложнение гриппа, то основной точкой приложения профилактики будет, конечно, профилактика гриппа. Вакцинация, соответственно, у пациента легче протекает заболевание и, как следствие, меньше риска осложнений», — отметил врач-офтальмолог, лазерный хирург Александр Васильев.

Врачи отмечают, что волна гриппа еще не достигла своего пика, рост заболеваемости ожидают в середине января. Поэтому сейчас особенно важно внимательно относиться к своему здоровью и не откладывать визит к врачу, чтобы праздничные дни не пришлось проводить в больничных коридорах.

