Женщина под видом медсестры похитила младенца в США

В Соединенных Штатах раскрыли давнее похищение ребенка, совершенное еще в конце 1990-х годов. Женщина сумела вынести новорожденную девочку из больницы, притворившись медсестрой, и воспитывала ее как собственную дочь почти два десятилетия. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы суда.

Преступление произошло в 1998 году в роддоме города Джексонвилл. Злоумышленница Глория Уильямс, выдав себя за сотрудницу медицинского персонала, забрала младенца и скрылась. Похищенная девочка, Камия Мобли, выросла в чужой семье и на протяжении 18 лет не знала, что стала жертвой преступления.

Личность похитительницы удалось установить лишь в 2017 году. В том же году Уильямс была задержана и позже приговорена к 18 годам лишения свободы. Следствие установило, что женщина ввела в заблуждение не только сотрудников больницы, но и своего партнера Чарльза Маниго, убедив его, что ребенок является их общим. Позднее Маниго оказался фигурантом другого уголовного дела и получил 10 лет тюрьмы за вооруженное ограбление.

После раскрытия преступления Камия начала публично рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Она отмечает, что поддерживает общение как с биологическими родственниками, так и с семьей, в которой выросла, подчеркивая, что оба человека, которых она считала родителями, сейчас находятся в тюрьме.

Такая позиция вызвала резкую реакцию у биологической матери девушки — Шанары Мобли. Женщина болезненно восприняла слова дочери и заявила, что считает невозможным подобное отношение к человеку, лишившему ее ребенка.

«Ты не можешь любить человека, который украл тебя у меня», — заявила она журналистам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.