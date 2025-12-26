Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 декабря по 4 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 29 декабря по 4 января 2026 года.

На первую половину недели мысли обращены к поиску смыслов уходящего года и пересмотру планов. Лучше додумывать старые дела, а не начинать что-то принципиально новое. В новогоднюю ночь, благодаря Луне в Близнецах, увеличивает количество впечатлений, общения, веселья, путешествий. Появляется возможность посмотреть на привычные вещи обновленным взглядом. Не пытайтесь усидеть на месте, сейчас это вряд ли получится.

С 1 января самый важный аспект недели — в знаке Козерога соединяются Солнце, Венера, Марс и Меркурий. Планеты усиливают и окрашивают друг друга, создавая единый мощный «пучок» козерожьей энергии. Эта конфигурация сконцентрировала основные жизненные силы в одну точку. Ключевые темы — это постановка целей, достижение статуса, ответственность и дисциплина, практичность и реализм. Это энергия «строителя» и «стратега». Все основные потребности личности, общения, любви и действий подчинены одной цели — построению прочного положения в социуме.

Мы воспринимаем мир через призму достижений, мастерства и надежности, чтобы заслужить уважение и стать профессионалом. Способ мышления и общения конкретен и сдержан, четко и по делу. В это время мы прекрасно планируем, анализируем, думаем на перспективу. В любви и сфере отношений ценится надежность, стабильность, преданность и статус партнера. Проявления чувств сдержанны, но глубоки и ответственны. Хорошее время для деловых альянсов, создания серьезных и узаконенных отношений. Вкус и стиль в одежде более консервативен, ценится качество и неизменная классика. Эффективно поддержание имиджа делового и уверенного в себе человека.

Энергия и агрессия Марса нацелена на долгосрочный результат, на обдуманные и стратегически выверенные действия. Первоочередное направление — это карьера, бизнес, спортивные достижения. Планомерность и упорство позволяют достичь наилучших результатов во всех областях. Используйте сильную сторону этого космического ресурса для постановки больших и амбициозных целей. Сейчас то самое время, когда тем, кто не боится трудностей и готов поработать, можно построить бизнес, получить высокий пост, стать экспертом высокого уровня. Энергия, бьющая через край, дает огромный творческий прорыв и основу для новых стартов.

Полнолуние в Раке, которое будет 3 января, обладает природной естественной силой и является эмоционально насыщенным периодом. Однако, сейчас чувствительность — это сила, а не слабость. Затрагиваются темы дома, семьи, подсознания и интимной близости. Хорошо в это время позаботиться о себе и своих близких, создать в доме спокойную и мирную обстановку, а также дать себе отдых, чтобы восстановить психические, душевные и физические силы.

Главный совет недели: целеустремленность и самодисциплина. Идеальное время для реализации масштабных и долгосрочных проектов, а также планирование карьерной стратегии на год.

Овен — гороскоп на неделю

Овны архитекторы своей судьбы на этой неделе. Ваша задача — построить крепкий фундамент, не забыв наполнить его теплом и позитивными эмоциями. Однако, может возникнуть ощущение, что все в жизни — это работа и существует опасность проявить чрезмерный трудоголизм. Эмоциональная связь с домом и семьей конкурирует с обязательствами по работе. Ваша сила — в непоколебимости и доверии потоку жизни. Освойте практики, которые снимают контроль: йога, медитация, творчество без цели.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы могут направить энергию на поиск повода для споров. Но в ваших интересах сохранять спокойствие и не инициировать конфликты. Лучше первыми идти на контакт с оппонентом и высказывать наболевшее. А можно без лишних обсуждений идти на риск там, где есть полная уверенность в себе. Тогда настроение улучшится и появится ощущение удовлетворенных амбиций. На этой неделе хорошо продвигаться к целям и верить в свои мечты. Конкретизируйте желания, отделив важное от второстепенного.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут все усложнять, зацикливаться на негативе и проблемах. Постарайтесь воспринимать вещи проще, а чувства выражать прямо. Звезды рекомендуют направлять эмоции и силы на реализацию намеченных планов, сохраняя выдержку и терпение. Чтобы сохранить деньги и не нарушить энергетический поток, стоит контролировать расходы, избегать заключение кредитных договоров и необдуманных финансовых вложений.

Рак — гороскоп на неделю

Раки выбирают идти «против течения». Как следствие, взаимодействие с деловыми или брачными партнерами будет подвергаться переоценке. Возрастает количество претензий в адрес друг друга, конкуренция и разрыв договоренностей. Если всплывут старые обиды и «скелеты в шкафу» — без компромисса не обойтись. Цените тех людей, которые разделяют ваши взгляды и преданы вам. Задача недели — научиться принимать доброту от других и гармонично взаимодействовать с людьми. Улучшить отношения помогут общие интересы, увлечения, выход в свет.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов не время жесткой дисциплины. Отдохните и восстановите силы. Полезно поберечь нервы и провести антистрессовую терапию. Снизить напряжение от внешних раздражителей помогут занятия восточными практиками, ароматерапия, музыка, водные процедуры, посещение храма. Гомеопатия способна оказать эффективное воздействие на организм. Не нужно подавлять эмоции. Слезы, которые хочется выплакать сейчас — это очищение для души.

Дева — гороскоп на неделю

Девы готовы для экспериментов и новых начинаний. Наблюдается потребность в самоутверждении и презрение к обыденности. Проигрывается тема крайностей в отношениях с любимым человеком, которая может привести к разрыву. Мероприятия, связанные с отдыхом вряд ли оправдают ваши ожидания. Сохраняйте спокойствие и берегите силы для более важных и интересных дел. Творческие занятия и включенность в социальную жизнь способны вывести вас на новые жизненные горизонты.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов наступает период, когда придется лавировать между чувством долга и личными желаниями. Предстоит сделать выбор между своим эмоциональным комфортом и достижением внешних целей. Отделяйте личное от профессионального. Не превращайте семью в членов рабочего коллектива. Позаботьтесь о тех, кто слабее и нуждается в вашей помощи и защите. Это наполнит вас чувством нужности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам не рекомендуется затевать конфликты на пустом месте. Когда эмоции накалены, стоит быть особенно осторожнее, чтобы не проговориться о том, что может быть направлено против вас. Если чувствуете, что «закипаете» — сделайте паузу. Однако также необходимо отстаивать свою независимость и не подстраиваться под чужие ожидания. Важно проявить характер. Сохранять эмоциональное равновесие поможет дневник чувств. Выписывайте все, что приходит в голову, без цензуры.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам лучше избегать участия в значимых финансовых сделках и использовании заемных средств, особенно на пике эмоций. Велик риск не рассчитать свои силы и ресурсы. Подождите немного, пока ажиотаж схлынет и вы взглянете на ситуацию трезво. Это результативный период, если проявить активность и целеустремленность. Высокий эмоциональный накал может способствовать творчеству, раскрытию артистического таланта, возможность завоевывать популярность у окружающих.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов наиболее непредсказуемыми могут быть сферы отношений или личного проявления в социуме. Постарайтесь направить скопившуюся энергию в нужное русло. Полезно включить здоровый эгоизм и действовать так, как хотите именно вы. Выскажите свою позицию человеку, с которым есть неразрешенные противоречия. Цель — выплеснуть чувства и отпустить. Позволяйте себе и другим проявлять свои слабости и несовершенства.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, не забывайте уделять внимание здоровью и сохранению внутреннего баланса, особенно при выполнении служебных обязанностей. Стоит обратить внимание на внутренние изменения и не игнорировать потребность в отдыхе. Отдайте сейчас предпочтение работе в спокойном режиме. Практикуйте медитацию или просто тишину. Глубокое понимание собственной психологии даст возможность исправить деструктивные паттерны поведения.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб вызывает интерес все, что связано с запредельными мирами или новыми технологиями. Желание перемен и обновления держит вас в состоянии драйва. Жаркая неделя для публичного успеха и любовных приключений. Наслаждайтесь вниманием и своей энергией. Возможно новое романтическое влечение. Однако, эксцентричное поведение может привести к скандалам, в том числе с сексуальными партнерами.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025–2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.