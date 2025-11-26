Декабрь вернет в прошлое, а февраль удивит: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025–2026

Зимой все знаки зодиака ждет множество интересных событий. Все дело в особом положении небесных тел, которое особенно ярко повлияет на грядущее. Подробнее об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Обший гороскоп на зиму 2025 — 2026 для знаков зодиака

Декабрь, по словам астролога, обещает быть особенно интересным, потому что он возвращает нас в ситуации сентября.

«И не просто в ситуации, а повторно предоставляет нам некоторые возможности, которые у нас были в сентябре. Например, какие-то встречи, связанные с предложениями о проекте и работе — у каждого знака свое. Эти ситуации тогда не казались приемлемыми, и сейчас появится возможность заново их пересмотреть», — говорит она.

Стоит сказать, что это могут быть и неочевидные вещи. В любом случае внимательность в декабре не помешает. Однако и сейчас стоит все взвешивать и не торопиться в принятии решений.

В январе стеллиум (скопление из шести планет — Прим. ред.) в Козероге создаст такой вектор серьезности, рациональности, расчетливости — прямо со 2 января.

«То есть Новый год можно отпраздновать еще на широкую ногу, а потом захочется поработать с целями, побольше сделать полезного, может, пересмотреть планы на будущее, сделать перестановку дома — то есть захочется заниматься какими-то практичными вещами», — поясняет Шустина.

До 23 января как раз появится время для реализации задуманного. Для чего еще хорош январь? Доделать те дела, которые начали еще в ноябре и в декабре. Более того, появится желание их завершить, и это получится благодаря терпению и усидчивости.

После 23–24 января мир много оживет, и стеллиум начнет постепенно переходить в знак Водолея. А это значит, что благодаря усиленным им энергиям знака в жизнь придет много интересного.

Например, новые люди, идеи, информация — в целом стоит ждать оживления и обновления.

«Но ближе к февралю этот стеллиум даст очень много неожиданностей, потому что он встанет в напряженный аспект с Ураном. Это не значит, что ждут какие-то плохие вещи, но неожиданности будут подстерегать на каждом шагу. Поэтому февраль — месяц не особенно предсказуемый», — отмечает эксперт.

Овен — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Овнов наиболее удачными окажутся декабрь и февраль, несмотря на их шебутной характер.

В декабре у представителей огненного знака зодиака появятся возможности профессионального и личного роста. Возможно, кого-то отправят в командировку или дадут побольше обязанностей, которые они раньше не исполняли. Они могут навалиться подобно снежному кому, однако помогут вырасти и набраться опыта.

В январе Овнов ждет много задач по работе, и из-за этого может возникнуть ощущение, что их этими задачами буквально завалило — притом, что они никак не соотносятся с целями.

Но звезды советуют переждать это время и качественно выполнить свою работу. Ведь февраль — это месяц признания. Люди, отмеченные стихией огня, выберут лично для себя что-то особенно интересное из свалившихся на них задач или им сделают какое-то хорошее предложение. Это будет неожиданно и нелогично, но именно это окажется февральской наградой Овнов.

Телец — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Тельцов наиболее удачными окажутся декабрь и январь.

Декабрь для представителей этого знака зодиака может принести поддержку и помощь, в том числе от влиятельных людей — если, конечно, сами ее попросят.

В январе у Тельцов появится возможность отправиться в командировку или в путешествие — возможно, просто внутри интересной книги.

Потому что у них придет месяц расширения кругозора, постижения какой-то мудрости. В общем, представителей этого знака в январе точно ждет что-то глобальное.

А вот в феврале возможны изменения или сложности по работе — неожиданности от руководства, внезапные задачи или требования. Так как Тельцы не любят неожиданности, то эти внезапности могут принести им немало стресса, даже если они не окажутся страшными.

Близнецы — гороскоп на зиму 2025 — 2026

У Близнецов более удачными будут январь и февраль.

В декабре возможны какие-то недомолвки с партнерами, с клиентами, и даже с супругами их могут ждать какие-то разногласия. К 20-м числам их удастся успешно решить.

И к началу января у представителей воздушного знака зодиака появится очень много сил. Они почувствуют себя отдохнувшими, воодушевленными и смогут свернуть горы.

Поэтому звезды советуют Близнецам брать любые проекты — они окажутся удачными. Более того, в январе можно рассчитывать на вознаграждение за прошлые заслуги.

Например, по налоговому вычету сразу же одобрят его выплату, дадут премию или же людям, отмеченным стихией воздуха, удастся сорвать большой куш.

Но не стоит забывать просить о помощи тогда, когда она окажется необходима — рядом будут люди, которые свернут горы вместе с Близнецами.

А вот в феврале у них появится время для большого профессионального роста. Возможно, смена работы, открытие нового направления, которое точно понравится представителям этого знака зодиака.

Рак — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Раков удачными окажутся декабрь и февраль.

В декабре их ждут прекрасные возможности по работе: возможно повышение в должности, увеличенная зарплата или премия.

Также последний месяц зимы для представителей водного знака зодиака — хорошее время для обновления бытовых вещей и тех, которые они используют ежедневно, к примеру, телефон, компьютер, одежда или даже мебель.

Январь даст Ракам почву для раздумий в семейных вопросах, в общении с клиентами, с друзьями и подругами. Возможно, они задумаются над тем, чтобы изменить манеру или форму общения.

Или и вовсе — свое окружение и отношения с партнерами, супругами, близкими людьми. С ними может стать больше доверия, а также может возникнуть желание поделиться чем-то важным для себя.

В феврале Раков ждут неожиданные финансовые предложения. Например, предложения по расширению бизнеса или по монетизации хобби. Также могут прийти идеи реализации или обстоятельства сложатся для нее будто сами собой.

Звезды советуют при этом не торопиться, особенно если предложение исходит от посторонних людей. Лучше в такой ситуации прислушаться к своей интуиции.

Лев — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Львы будут особенно удачливыми в декабре и в январе.

Декабрь — время интереснейших проектов. У представителей огненного знака зодиака появится возможность сделать то, что они хотят, то, что им нравится, наслаждаться своей работой, проектами или бизнесом, проявляться, стать заметными.

В январе и даже в конце декабря будет хорошее время для постановки целей по работе и налаживания взаимодействия с коллегами: кто-то поможет Львам, а кому-то помогут они. Возможно, весь январь они потратят на налаживание рабочих процессов, но это окажется полезно.

Февраль у отмеченных стихией огня — месяц неожиданных событий. Сюрпризы могут преподносить люди из близкого круга, с которыми были какие-то договоренности — бизнес-партнеры, клиенты и даже возлюбленные. Есть риск, что эти договоренности они нарушат, перенесут даты или сроки.

Дева — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Дев лучший потенциал по удаче скроется в январе и в феврале.

В декабре их ждет много суеты с домашними делами и вопросами. Это может отвлекать и выбивать из колеи представителей земного знака зодиака, ведь они в принципе не любят что-то суетливое.

Январь станет прекрасным временем для запуска личных и бизнес-проектов, реализации своих задумок, монетизации хобби или просто новое увлечение. То есть у Дев появится время для того, чтобы заняться какими-то делами, которые им нравятся.

Февраль порадует отмеченных стихией земли неожиданными новостями от коллег и в принципе по работе.

Весы — гороскоп на зиму 2025 — 2026

У Весов очень удачным окажется декабрь.

В декабре у Весов достаточно много поездок, встреч, и они все обещают быть удачными. Им можно рассчитывать на хорошие новости от близких людей и соседей, братьев и сестер.

В январе возникнут сложности с домашними, а также возникнет необходимость перестройки чего-либо, переезда или решения домашних вопросов.

Февраль принесет представителям воздушного знака зодиака возможность искренне за что-то порадоваться, продвинуть себя, свои идеи и проекты. А также отдохнуть и насладиться февралем по полной программе. И даже нестабильное время не принесет разочарований.

Скорпион — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Скорпионов более интересными станут декабрь и январь.

В декабре у представителей водного знака зодиака ждут прекрасные финансовые возможности: возможны премии, удачные покупки и в целом улучшение благосостояния. Однако звезды советуют не забывать об отдыхе и расслаблении.

Январь у Скорпионов — это время для обучения, расширения кругозора, общения с близкими и в принципе с теми людьми, с которыми приятно взаимодействовать.

В феврале отмеченных стихией воды людей могут ждать новости, связанные с недвижимостью. Или, может, им просто захочется купить дом или дачу или увидеться с родными и близкими, особенно с родителями, если те в Новый год будут слишком далеко от своих детей-Скорпионов — и желание это взаимно.

Вообще февраль для представителей этого знака зодиака — время новостей и решения вопросов, связанных с домом, с семьей, с родными.

Стрелец — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Стрельцы в декабре окажутся в своей тарелке — им удается все, за что они возьмутся.

Главное — проявлять инициативу и не лениться.

Январь тоже хорош месяцем для представителей огненного знака зодиака. Он даст возможность прийти в себя, немного отдохнуть — что не свойственно Стрельцам.

А также набраться сил, поставить цели и в большей степени окунуться в рабочие дела, чтобы повысить свое благосостояние, увеличив доходы или сократив расходы. То есть январь станет месяцем решения финансовых вопросов.

Первые 19 дней февраля дадут Стрельцам возможность обрести новых знакомых, а также много общения и интересных поездок.

Козерог — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Козерогов все зимние месяцы окажутся хороши.

Представители земного знака зодиака удачно встроятся во все процессы. Декабрь отлично подойдет для творчества, работы и нерешенных задач. Также Козерогам стоит не забывать слушать свою интуицию — в декабре она заработает на полную.

В январе у отмеченных стихией земли людей будет много сил, особенно к концу месяца. Потому им смело можно браться за любые проекты и делать все, что их душе угодно. Ведь первый месяц года отлично подойдет для любых начинаний.

В феврале Козерогам представятся хорошие возможности для смены работы или улучшения своего положения на нынешнем.

Возможно, им увеличат зарплату или они получат премию — в общем, благосостояние представителей этого знака зодиака точно улучшится. Главное: не принимать никаких поспешных решений, звезды советуют наоборот замедлиться.

Водолей — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Для Водолея тоже все месяцы будут хороши, но каждый для чего-то своего.

Декабрь хорош для поиска новых друзей или интересных людей, с которыми представителям воздушного знака зодиака окажется интересно общаться, а также для внесения чего-то инновационного, современного и интересного в свою работу и жизнь. Вообще декабрь — месяц обновления.

Конец декабря и январь — это время, когда Водолеям стоит замедлиться и послушать себя, чтобы понять, как они хотят реализоваться в новом году и чего и кого нового им хочется привнести в свою жизнь.

Также звезды призывают отмеченных стихией воздуха послушать себя — они точно услышат много нового и интересного.

Вообще январь для Водолея — это месяц планирования и замедления, осторожного и успешного решения всех вопросов.

А вот в феврале многие представители этого знака зодиака получат мощный стимул, который не даст им сидеть на месте. Поэтому стоит обращать внимание на заинтересовавшие проекты и браться за каждый. «Те, что будут не ваши, отпадут сами», — говорят звезды.

Рыбы — гороскоп на зиму 2025 — 2026

Рыбам больше повезет в январе и феврале, потому что декабрь поставит их в ситуацию многозадачности и нужности всем и сразу.

В общем, для представителей водного знака зодиака декабрь станет месяцем суеты, что неудивительно.

Но конец декабря и январь для Рыб — это время, когда можно найти новых друзей и в принципе интересных людей. Также есть вероятность, что им предложат интересные и никак не связанные с работой проекты, например, благотворительные или социальные. Они помогут Рыбам отдохнуть душой и почувствовать прилив сил.

Февраль окажется довольно суетливым месяцем. Очень много забот, очень много задач — и Рыбы все так же востребованы и на работе.

Звезды рекомендуют прислушаться к интуиции, так как она будет особенно сильна — это поможет разным ситуациям не выбить отмеченных стихией воды людей из колеи. Февраль их ждет максимально непредсказуемый.