Российские киберспортсмены завоевали золото на международных «Играх будущего» в ОАЭ

Эфирная новость 44 0

В Абу-Даби наша сборная стала лучшей в пилотировании дронов, фиджитал-танцах и на турнире по Dota 2.

Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наши киберспортсмены возвращаются с золотом из Абу-Даби! Там сегодня торжественно закрылись вторые «Игры будущего».

Россияне стали лучшими пилотами дронов в мире. Они выиграли гонки, обойдя участников из Европы и США. Есть победы и других дисциплинах, например, фиджитал-танцах и на турнире по Dota 2.

Первые в истории «Игры будущего» с огромным успехом прошли в Казани в прошлом году. Их проведение поддержал президент РФ Владимир Путин. Он же вместе с другими мировыми лидерами открывал соревнования, в которых приняли участие более двух тысяч киберспортсменов. Теперь уже третьи «Игры будущего» пройдут в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru писал, что российским лучникам до 21 года разрешили выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Исполком World Archery утвердил соответствующую рекомендацию Международного олимпийского комитета. Лучники смогут выступать на международных соревнованиях без ограничений под статусом Individual Neutral Athletes

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Зодиак и Черный Георгин: за серией громких убийств стоял один человек
15:26
«Это рабочий процесс»: Песков не счел переговоры РФ и США в Майами прорывом
15:14
Патрушев объяснил сложность ликвидации токсичного полигона «Красный Бор»
14:59
Собянин: на ВДНХ отреставрировано более 40 объектов культурного наследия
14:48
Российские киберспортсмены завоевали золото на международных «Играх будущего» в ОАЭ
14:36
Правительство готовит меры по ужесточению ответственности для игроков рынка ТКО

Сейчас читают

Еда тут ни при чем: почему мы набираем вес за новогодние праздники
Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма
В Японии медведи растерзали рекордное количество людей в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026