Собянин: на ВДНХ отреставрировано более 40 объектов культурного наследия

Айшат Татаева
Первым отреставрированным объектом в рамках программы по возрождению главной выставки страны стал павильон № 84 «Дом культуры».

Что реставрируют на ВДНХ

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Со дня открытия Дома культуры ВДНХ после масштабной реставрации прошло восемь лет. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Павильон № 84 «Дом культуры» стал первым отреставрированным объектом ВДНХ в рамках программы по возрождению главной выставки страны.

«Построенный в 1954 году Дом культуры стал одним из символов советской архитектуры и центром выставки. Здесь проходили концерты, лекции, работали библиотека, кружки и студии. После реставрации, завершенной в 2017 году, павильон вновь стал центром притяжения ВДНХ», — написал мэр Москвы.

