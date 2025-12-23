Собянин: на ВДНХ отреставрировано более 40 объектов культурного наследия

Первым отреставрированным объектом в рамках программы по возрождению главной выставки страны стал павильон № 84 «Дом культуры».
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
Со дня открытия Дома культуры ВДНХ после масштабной реставрации прошло восемь лет. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
Павильон № 84 «Дом культуры» стал первым отреставрированным объектом ВДНХ в рамках программы по возрождению главной выставки страны.
«Построенный в 1954 году Дом культуры стал одним из символов советской архитектуры и центром выставки. Здесь проходили концерты, лекции, работали библиотека, кружки и студии. После реставрации, завершенной в 2017 году, павильон вновь стал центром притяжения ВДНХ», — написал мэр Москвы.
