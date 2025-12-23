«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 12 0

Какие вкусовые предпочтения есть у народного артиста РФ?

Почему Олег Меньшиков не ест хот-доги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Олег Меньшиков рассказал, что не ест хот-доги

Народный артист России и художественный руководитель театра имени Ермоловой, Олег Меньшиков, не ест хот-доги. Об этом звезда «Покровских ворот» рассказал в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой.

«Это вообще исключено. Нет», — сказал Меньшиков, отвечая на вопрос телеведущей о стоп-продуктах в рационе.

При этом 65-летний артист не скрывает своей любви к традиционному итальянскому блюду — пицце.

«Есть же потрясающие. Когда особенно в Италии, когда тоненькое-тоненькое тесто. А хот-доги, конечно, исключены», — рассказывает Меньшиков.

Также артист признался, что иногда может себе позволить сосиски с горошком, которые продаются буфете театра имени Ермоловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса София Каштанова отказалась от сладкого. По ее словам, ее рацион состоит из мяса, большого количества овощей, сбалансированных белков, жиров и углеводов при полном отказе от трансжиров, сахара и белого хлеба. Актриса рассказала, что пересмотр пищевых привычек начался после жизни за границей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
В сейфе Эпштейна обнаружили наличные рубли
23:22
«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков
23:19
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
23:11
«Главное, чтобы живая»: какие женщины нравятся Шаляпину в постели
23:00
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
22:44
Найдены обломки пропавшего самолета, в котором летел начальник генштаба Ливии

Сейчас читают

«Сейчас меня стошнит»: Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом
Камера поцелуев Coldplay: что произошло с самой обсуждаемой парой этого лета
Зодиак и Черный Георгин: за серией громких убийств стоял один человек
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026