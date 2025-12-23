Взрыв в небе: в Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость

Ранее судно запросило аварийную посадку над провинцией Анкара.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yury Kirsanov; 5-tv.ru

В Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии

Вылетевший из Анкары самолет, на борту котрого находился начальник штаба ливийской армии и его окружние, внезапно исчез с радаров и перестал выходить на связь после того как запросил аварийную посадку над провинцией.

Позже  телеканал NTV сообщил, что бизнес-джет Falcon 50 с начальником Генерального штаба Ливии генерал Мохаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом и четырьмя другими пассажирами на борту разбился в районе Анкары. Как стало известно, спасатели уже обнаружили осколки самолета.

Самолет вылетел из аэропорта Эсенбога с направлением в Триполи, но вскоре после взлета пропал с радаров. Воздушное пространство над Анкарой было закрыто для полетов, рейсы перенаправили в другие аэропорты.

По данным министерства внутренних дел Турции, с борта поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки, однако дальнейшие попытки связи не увенчались успехом. Турецкие СМИ опубликовали видео взрыва в небе, которое может быть связано с пропавшим самолетом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

