Найдены обломки пропавшего самолета, в котором летел начальник генштаба Ливии

Обломки самолета, на борту которого находились начальник генерального штаба Ливии и представители его окружения, были обнаружены в провинции Анкара. Информацию о находке распространили турецкие средства массовой информации. Об этом сообщает телеканал A Haber.

В эфире телеканала были показаны кадры, которые, как утверждается, сняты на месте падения воздушного судна. На видеозаписи видны разбросанные фрагменты самолета и последствия крушения. Подробности о возможных выживших, а также официальные данные о причинах происшествия на данный момент не приводятся.

Сообщается, что на борту находились представители ливийского военного руководства. Информация о маршруте полета, типе самолета и обстоятельствах катастрофы уточняется. Официальные структуры Турции и Ливии пока не выступили с развернутыми заявлениями по факту происшествия.