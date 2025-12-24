Обвиняемого в нападении на журналистов «Известий» отправили под домашний арест

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 47 0

Московский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в инциденте с корреспондентами.

Подозреваемого в нападении на журналистов «Известий» арестов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Столичный суд поместил под домашний арест обвиняемого в нападении на журналистов издания «Известия». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Как уточняется, мера пресечения была избрана на основании решения Останкинского районного суда столицы. Под домашним арестом подозреваемый останется на срок один месяц и тридцать суток.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента, произошедшего во время тренинга, который проводила психолог Юлия Ивлиева. Журналисты «Известий», выполнявшие редакционное задание, столкнулись с агрессивными действиями со стороны охранников — одному из корреспондентов нанесли несколько ударов по лицу, а также надели наручники и незаконно удерживали его.

Дело находится на стадии расследования, и суд продолжает определять законные меры для дальнейшего процесса. Ведомства работают над установлением всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что на самом деле происходило на тренингах коуча Ивлиевой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
«Даже имя есть»: жена Рузиля Маникаева рассказала о пополнении семьи
2:14
Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы
2:08
«Не проходите мимо»: россиян призвали добиваться уборки снега и льда во дворах
1:57
Просто вылечить — мало: какие риски появляются после перенесенного гриппа
1:40
Земцова об отношениях с бывшим возлюбленным Асмус: «С сыном познакомила»
1:17
Обвиняемого в нападении на журналистов «Известий» отправили под домашний арест

Сейчас читают

Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы
Взрыв в небе: в Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026