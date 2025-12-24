Земцова об отношениях с бывшим возлюбленным Асмус: «С сыном познакомила»

София Головизнина
София Головизнина Журналист

С новым парнем они пока вместе не живут и со свадьбой не торопятся.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Земцова познакомила сына с новым парнем — бывшим возлюбленным Асмус

Наталья Земцова, известная российская актриса, раскрыла подробности своих новых отношений с продюсером Ильей Бурцем — бывшим возлюбленным актрисы Кристины Асмус. О личном она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Буратино».

По словам Земцовой, между ней и Бурцом все складывается хорошо, а ее сын Иван уже познакомился с новым партнером и остался под впечатлением. При этом пара пока не живет совместно и не обсуждает брак: актриса считает, что штамп в паспорте не важен.

«Свадьба и штамп в паспорте — это не так важно, особенно когда был первый брак, Куда более важно быть просто счастливыми», - призналась она. 

Роман развивался стремительно: публика была удивлена новой парой, поскольку ранее считала, что актриса могла продолжить отношения с другим известным артистом, с которым у нее были теплые дружеские отношения. Земцова подчеркнула, что ценит стабильность и гармонию в личной жизни после нескольких прошлых браков. 

Ранее Наталья была замужем и пережила несколько значимых романов, но считает, что настоящее счастье важно не привязывать к формальным отношениям, а строить их на искренних чувствах и взаимном уважении. 

