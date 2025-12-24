Российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

София Головизнина
София Головизнина Журналист

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские силы ПВО сбили ночью беспилотник под Москвой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

