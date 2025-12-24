«Почему-то не додумается»: что раздражает Елену Борщеву в современном поколении

Елена Борщева поделилась инфантильной историей со стороны ее дочери

Современное поколение иногда может раздражать своей неприспособленностью к жизни по бытовым вопросам. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса и комик Елена Борщева на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

По мнению артистки, исходя из примера ее детей, подростки отличаются низким уровнем самостоятельности в данное время.

«В нынешнем поколении, ну, наверное, все равно какая-то инфантильность есть, да. И какие-то, как будто бы очевидные вещи они… Много, да, роликов про зумеров, что они что-то очевидное не могут сделать», — отметила Елена.

К тому же она привела ситуацию, во время которой ее уже не маленькая дочь не смогла погреть себе суп, стоящий в холодильнике. Девушка заявила, что не нашла блюдо, поэтому не поела.

«Да, ну, не знаю, например, я говорю там: „Дома суп в холодильнике“. Вот она открывает холодильник, и если там не написано крупными буквами — „суп“, то она почему-то не додумается, что он в кастрюле. Она: „Я открыла. Там ничего нет“. Я говорю: „Ну, а как бы там есть кастрюля“. Да, там можно заглянуть, разогреть. Дети уже достаточно взрослые. Но это самый такой бытовой пример», — поделилась историей Борщева.

По словам знаменитости, данный случай хотя и не приятный, но не единственный.

«Но вот это раздражает. И еще раздражает: «Ой, у меня нет ресурса, сейчас не тот вайб». Я такая думаю: «Тебе только 18 лет. У меня столько ресурса было в 18 лет», — заключила актриса.

Юмористка вместе с мужем фитнес-тренером Валерием Юшкевичем воспитывает двоих дочерей. У пары в 2007 году родилась дочь Марта, а младшая дочь Ума появилась на свет в 2015 году.

