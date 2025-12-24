«Личные качества на экране»: Александр Петров признался в желании хулиганить

Александр Петров признался в желании хулиганить

Характер актера Александра Петрова совсем не такой, какой зрители привыкли наблюдать на экранах. Об этом звезда «Лед» и «Полицейский с Рублевки» рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Буратино».

По словам актера, главное преимущество его профессии — это возможность проявлять личные качества на экране. Петров добавил, что иногда у него появляется желание похулиганить, и съемки в этом плане спасают. Своего пушистого героя Кота Базилио он назвал очень харизматичным, поэтому персонаж точно понравится детям и взрослым.

«Большое преимущество моей профессии — что можно мои личные качества проявлять на экране. И этого мне более чем хватает. Конечно, иногда очень хочется так похулиганить, хочется, чтобы музыка всегда была где-то в голове. Просто мне кажется, он (персонаж Кот Базилио, которого сыграл Александр Петров — Прим.ред.) живет под эту музыку и живет сегодняшним моментом, здесь и сейчас. Неважно, что происходит вокруг. Плохое или хорошее — это все равно очень яркая реакция», — поделился актер.

При этом Петров назвал себя в жизни очень спокойным человеком, за исключением малых случаев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, фильм «Буратино» показали на Международном кинорынке. В картине снялись Федор Бондарчук, Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева и другие известные актеры. На большие экраны фильм выйдет с 1 января 2026 года.

