Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на укрепление отношений Москвы и Баку

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Лидеры государств договорились поддерживать дальнейшие личные контакты.

Как Путин и Алиев оценили укрепление отношений Москвы и Баку

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии союзнических отношений между двумя странами в ходе разговора по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В сообщении отметили, что стороны выразили общий настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанского партнерства. Лидеры государств договорились поддерживать дальнейшие личные контакты. В Кремле подчеркнули, что диалог носил конструктивный характер и был ориентирован на продолжение сотрудничества.

Путин поздравил Алиева с днем рождения во время беседы. Кроме того, лидеры обменялись теплыми пожеланиями в преддверии новогодних праздников. Разговор прошел в дружеской и доверительной атмосфере.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко оценивает итоги недавней двусторонней встречи президентов России и Азербайджана. Также он отметил, что Баку остается активным участником всех форматов Содружества Независимых Государств (СНГ), а отношения между двумя странами продолжают последовательно развиваться.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил Алиева с днем рождения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

