Противовирусные помогут? Врач назвала способы лечения гонконгского гриппа

Иммунолог Ярцева: во избежание гонконгского гриппа надо больше спать

Гонконгский грипп требует лечения противовирусными препаратами, а ключевым условием для восстановления остается домашний режим и полноценный сон. Об этом в разговоре с изданием Lenta.ru рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

По словам специалиста, терапию при первых симптомах стоит начинать именно с противовирусных средств. Врач порекомендовала использовать жаропонижающие и обезболивающие препараты, соблюдать питьевой режим и по возможности как можно больше отдыхать для облегчения состояния.

К тому же Ярцева подчеркнула, что организму необходимы силы и время для борьбы с тяжелой инфекцией.

Иммунолог обратила внимание, что гонконгский грипп может протекать по-разному. У одних пациентов на первый план выходит кашель, у других — воспаление пазух носа. В ряде случаев возможны осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе диарея и рвота.

Если заболевание в основном затрагивает горло, специалист посоветовала не игнорировать полоскания, которые помогают уменьшить воспаление.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что в период новогодних праздников ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. Увеличение числа контактов и поездок может способствовать более активному распространению вируса.

В свою очередь директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Светлана Вахрушева отмечала, что для гонконгского гриппа характерно стремительное начало с резким подъемом температуры и озноб. При этом, поясняла специалист, по набору симптомов он принципиально не отличается от других типов гриппа, поскольку у заболевших часто наблюдаются сильная головная боль, тяжесть при движении глаз и сухой кашель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие риски появляются после перенесенного гриппа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.