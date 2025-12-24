Путин призвал активнее включать регионы в выработку общероссийских решений

Евгения Алешина
Российский лидер отметил, что у каждого региона страны есть свои сильные стороны и точки роста, которые необходимо поддерживать.

Фото, видео: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Нужно активнее включать российские регионы в выработку новых решений общенациональной повестки страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пленарном заседании Совета Федерации.

«Правительству нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестке. И контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением», — заявил президент РФ.

Российский лидер отметил, что у каждого региона страны есть свои сильные стороны и точки роста, которые необходимо поддерживать. По его словам, стратегические планы развития нашей страны охватывают всю Россию от Калининграда до Курил, от Арктики до Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с Евгением Балицким вопросы развития Запорожской области. Губернатор региона ранее сообщал российскому лидеру о восстановлении электроснабжения населенных пунктов. Президент выразил благодарность команде Запорожской области за их оперативную работу и должное внимание.

