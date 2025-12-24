Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области

|
Сергей Добровинский
Губернатор региона ранее сообщал президенту о восстановлении электроснабжения населенных пунктов.

Что Путин обсуждал с главой Запорожской области Балицким

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Спецоперация

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Путин в ходе встречи с главой Запорожской области обсудил текущие вопросы, связанные с развитием региона. Ранее Балицкий сообщил главе государства о восстановлении электроснабжения населенных пунктов региона. Президент выразил благодарность команде Запорожской области за их оперативную работу и должное внимание.

Запорожская область подвергается атакам украинских боевиков. В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 ноября около 44 тысяч абонентов в регионе остались без электроснабжения. Об этом губернатор Балицкий сообщал в своем Telegram-канале.

Вместе с этим ВС РФ освобождают подконтрольную противнику часть региона. Ранее 24 декабря подразделения группировки войск освободили в Запорожской области населенный пункт Заречное, а 14 декабря у врага была отбита Варваровка. Об этом сообщали в Минобороны РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Спецоперация
