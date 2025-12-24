Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России, режиссера и актера Никиту Михалкова орденом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой страны. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Торжественная церемония вручения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Награждение состоялось в рамках официального мероприятия, на котором глава государства вручил ордена, медали и почетные звания выдающимся гражданам России. Среди отмеченных — известные деятели культуры и искусства, музыканты, ученые и преподаватели, спортсмены, а также представители здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

Путин, выступая до этого 26 октября, подчеркивал, что творчество Никиты Михалкова оказывает значительное и позитивное влияние на миллионы зрителей разных поколений. По словам президента РФ, работы режиссера формируют культурные ориентиры и находят отклик у широкой аудитории.

В тот же день глава государства лично поздравил Михалкова с юбилеем во время визита в театр «Мастерская 12», отметив его вклад в развитие отечественного искусства и кинематографа.

Никита Михалков — народный артист России, лауреат международных кинопремий и один из самых известных российских режиссеров, чье имя на протяжении десятилетий остается знаковым для национальной культуры.

