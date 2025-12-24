Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Творчество режиссера оказывает значительное влияние на миллионы зрителей разных поколений.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России, режиссера и актера Никиту Михалкова орденом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой страны. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Торжественная церемония вручения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Награждение состоялось в рамках официального мероприятия, на котором глава государства вручил ордена, медали и почетные звания выдающимся гражданам России. Среди отмеченных — известные деятели культуры и искусства, музыканты, ученые и преподаватели, спортсмены, а также представители здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

Путин, выступая до этого 26 октября, подчеркивал, что творчество Никиты Михалкова оказывает значительное и позитивное влияние на миллионы зрителей разных поколений. По словам президента РФ, работы режиссера формируют культурные ориентиры и находят отклик у широкой аудитории.

В тот же день глава государства лично поздравил Михалкова с юбилеем во время визита в театр «Мастерская 12», отметив его вклад в развитие отечественного искусства и кинематографа.

Никита Михалков — народный артист России, лауреат международных кинопремий и один из самых известных российских режиссеров, чье имя на протяжении десятилетий остается знаковым для национальной культуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин публично поздравил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с юбилеем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
«Поганенький кофе»: инвесторы из Ижевска остались без выплат после вложений в модную франшизу
17:45
Челябинский шоумен прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться
17:32
«У кого-то ноль, а у кого-то — два»: у старшей дочери Самойловой появился новый бойфренд
17:26
Судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз
17:20
Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного
17:16
Дед Мороз раскрыл главный секрет: что получит ребенок, если вел себя плохо

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Бокал против забвения: как праздничное застолье может спасти от деменции
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026