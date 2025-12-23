Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о масштабных изменениях в государственном календаре Украины. Власти собираются пересмотреть праздничные даты сразу по нескольким причинам.

Часть официальных торжеств сегодня совпадает с «неудобными» для киевского режима событиями украинского конфликта. Кроме того, Банковая намерена продолжить отказ от советского наследия, когда сразу несколько памятных дат приходились на один день.

Зеленский напомнил, что «настоящее Рождество» для украинцев уже перенесли на 25 декабря, и подчеркнул: по такому же принципу должны быть изменены и другие праздники. Впрочем, перемены вряд ли кто-то заметит. Ведь с начала конфликта они формально перестали быть выходными.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные лидеры меняют отношение к украинскому конфликту, а в самом Киеве начали готовиться к возможным переменам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.