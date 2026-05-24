Зеленский за 7 лет правления потерял почти 20% территорий страны

Чудовищная атака на Старобельск понадобилась Киеву, чтобы отвлечь внимание от скандалов внутри Украины. Отчасти сработало: вы видели, как спонсоры, европейцы, прежде всего, бросились защищать главу киевского режима Владимира Зеленского и его команду, а еще вчера критиковали — за воровство, за кумовство, за вранье.

Зеленский и сам занялся пиар-фокусами. Он вдруг начал угрожать Белоруссии и лично президенту Александру Лукашенко. Грозится что-то там превентивно делать, выдвигает к северной границе подразделения. Говорит о «возможном нападении», о «новых угрозах», о необходимости «немедленно реагировать».

Он очень много говорит — это и помогло ему в свое время победить на выборах. Есть повод вспомнить. У Зеленского пошел третий год «просрочки». Инаугурация была как раз в эти дни мая 2019 года — сколько обещаний, сколько надежд. Потом пять лет срока, потом два года сверх мандата — и вот еще один, без перспектив выборов.

Итоги правления неутешительны, а значит, надо заговаривать зубы, отвлекать внимание. Единственное, что разрослось при Зеленском, — кладбища. Он теперь президент мертвых. И это не фигура речи.

Именно сейчас, на фоне скандалов в окружении и провалов на поле боя, он занялся политической некрофилией — объявил о создании Пантеона «видных украинцев». И со всей Европы начали свозить их останки. А это, как вы догадываетесь, сплошь националисты, коллаборанты, сотрудничавшие с фашистами. Стоит ли удивляться, что с такими кумирами ВСУ бьют по Старобельску? Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов напомнит биографии, освежит память.

С почестями под гимн Украины из заграничного небытия достают предателей и пособников Гитлера.

Для нынешних киевских властей — теперь это и есть бесспорные герои. Андрей Мельник — один из лидеров экстремистской Организации украинских националистов и его жена, которые сотрудничали с Третьим Рейхом. Их откопали на кладбище в Люксембурге, чтобы вернуть домой и превратить в идолов современной самостийности. Эксгумация предателей и убийц — новый проект Зеленского.

«Мы просим, чтобы нам позволили идти плечом к плечу с легионами Европы и нашим освободителем — германским вермахтом, и поэтому мы просим разрешить нам создать украинское военное формирование», — это цитата Андрея Мельника.

Андрей Мельник с супругой — оказались первыми репатриантами по киевской программе посмертного переселения. Тот самый Мельник, который буквально умолял Гитлера разрешить ему присоединиться к Вермахту. Тот самый Мельник, который создал структуру, названную в его честь — Мельниковцы — которые потом отметились в массовом расстреле евреев — в Бабьем Яру. Где фашисты вместе со своими пособниками-националистами уничтожили несколько десятков тысяч человек.

Нестройным, слегка покачивающимся маршем, украинские пограничники перенесли гробы с останками идеолога укронационализма с его женой через кордон.

«Сегодня Украина встречает полковника Мельника, уже не как народ без государства. Его встречает независимая страна», — заявила заместитель руководителя офиса президента украины Ирина Верещук.

На сегодняшний день на Банковой отыскали по миру 98 могил так называемых «выдающихся украинцев». Итоговый список пока не разглашается. Видимо, будет сюрприз. Но известно, что следующий на очереди на откапывание — полковник армии УНР Евгений Коновалец. Его останки покоятся — в Роттердаме.

В архивах газеты «Известия» есть множество упоминаний о Евгении Коновальце. Но, чтобы понять, что это за человек, достаточно одного номера. 31 января 1935 года. То есть, до начала Второй мировой войны.

«В Берлине на полном содержании германских фашистов находится сейчас полковник Коновалец со всей своей бандой, тот самый Коновалец, который в 1918 году командовал осадным петлюровским корпусом и расстрелял тысячи рабочих и крестьян Украины», — пишется о нем.

Здесь с первых минут реконструкция операции по устранению Коновальца. Евгений Коновалец — ярый националист. Он фактически с нуля создал ОУН Был завербован Абвером — германской разведкой.

В НКВД считали, что его ликвидация расколет ряды укропредателей. Операцию планировал сам Павел Судоплатов. В последнем своем интервью легендарный советский разведчик рассказал об уникальной операции по уничтожению одного из самых опасных предателей Родины.

«Я готовился основательно. В Москве готовился, на Украине. Биографию собственную, так сказать, создавал новую совершенно, ничего общего не имеющую с моей биографией», — рассказал генерал-лейтенант НКВД СССР, советский разведчик, диверсант Павел Судоплатов.

23 мая 1938 года в ресторане гостиницы Атланта в Роттердаме Павел Судоплатов под видом связного передал Коновальцу коробку конфет, начиненную взрывчаткой. Герой нынешней Незалежной был уничтожен.

В анонсе на посмертную репатриацию преступников киевские власти также упомянули Степана Бандеру, чья могила находится в Мюнхене.

Интересно, что пока молчат в Польше и Израиле. Ведь нацисты из ОУН и УПА в первую очередь уничтожали поляков и евреев.

«Зеленский еврей, он же понимает, что такое Холокост. Этих возвращает опять в Украину. Ну, тогда возникает вопрос если ты хочешь пантеон этот создать, так давай, вероятно, лучше всего возле Бабьего Яра», — прокомментировал бывший народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник.

О том, что хорошо бы вернуть псевдогероев в Киев, украинские власти в лице оранжевого Ющенко начали говорить еще в нулевых.

«Чтобы привлечь на свою сторону нацистских радикалов ультраукраинских радикалов», — проанализировал профессор, политолог, бывший проректор международного славянского университета в Харькове Александр Самойлов.

Где сейчас террористы из Правого сектора**? Нет никаких упоминаний об этих неонацистах, которые сжигали мирных людей в Одессе.

«Если вы посмотрите на людей, которые были вовлечены в Майдан, то увидите, что там были открытые призывы к очищению украинской расы и идея о том, что не так уж плохо уничтожать недочеловеков», — сказал вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

В среду исполнилось ровно семь лет с момента инаугурации Зеленского. И вот неутешительные результаты: население сократилось вдвое, страна потеряла около 20% территорий, госдолг превысил 160 миллиардов долларов. Около половины госбюджета напрямую финансируется за счет грантов и кредитов от США, ЕС и МВФ. А еще, разумеется, кратно выросли цены на все: продукты, электричество, ЖКХ.

«Такого горя, которое пережила Украина за все эти годы правления Зеленского, я думаю, за всю историю Украины не было. Он обещал остановить войну, но сделал все для того, чтобы она обрела совершенно новые масштабы», — поделился бывший депутат верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Судя по всему, Пантеон украинский делается по образу и подобию парижского. Вот только во Франции героизируют ярких личностей своей истории — от Вольтера до Наполеона.

В киевском некрополе вряд ли выделят место для, например, Гоголя или Малевича. Избирательность в собственной истории напоминает какой-то некромантский культ, где поднимают только отъявленных негодяев, лишь бы они были против России.

* — организация признана в РФ экстремистской

** — организация признана в РФ экстремистской и террористической и запрещена