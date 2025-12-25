Сергей Собянин поздравил коллектив СВАРЗ с 120-летием завода

Сокольническому вагоноремонтно-строительному заводу (СВАРЗ) исполнилось 120 лет. Сергей Собянин поздравил работников предприятия в своем канале в мессенджере MAX.

«История производства началась в 1905 году с открытия Сокольнических ремонтно-трамвайных мастерских. Вскоре они стали крупнейшим промышленным предприятием Москвы», — написал мэр Москвы.

В годы Великой Отечественной войны на заводе производили комплектующие для нужд фронта. Работники доставляли припасы на передовую, вывозили раненых, а также поддерживали связь между фронтовыми частями и тылом.

Сегодня СВАРЗ — лидер по производству экологичного городского транспорта в стране. С 2021 года на его территории действует площадка по сборке электробусов ПАО «КамАЗ». Только в этом году там подготовили к работе, дооснастили и собрали более 400 инновационных машин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

