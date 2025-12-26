В Зимбабве из желудка аллигатора извлекли останки и бюстгальтер женщины

Женщина погибла во время отдыха у реки Замбези в Зимбабве в результате нападения крокодила. Трагедия произошла в провинции Северный Матабелеленд, о чем написало местное издание The Herald.

Известно, что супружеская пара — Ньони и Тейлор Брюс — вместе с двумя друзьями отправилась на небольшой остров посреди реки. В этом укромном месте компания товарищей планировала искупаться и сделать фотографии на фоне дикой природы. Однако в один из расслабленных моментов Ньони и ее друзья зашли в воду, где начали делать снимки.

Из публикации издания следует, что нападение хищника произошло внезапно. Крокодил буквально вылетел из реки, схватил женщину и утащил ее под воду.

Очевидцы пояснили, что аллигатор несколько раз подбросил жертву, после чего исчез на глубине. Спустя некоторое время пострадавшая вновь показалась на поверхности, и ее муж вместе с приятелями попытались оказать помощь, однако крокодил снова утащил несчастную в воду.

Сотрудники полиции и представители Управления парков и дикой природы Зимбабве прибыли на место происшествия. Специалистам удалось обнаружить и уничтожить рептилию лишь 23 декабря. При осмотре животного были найдены останки погибшей –голова и левая рука, а также бюстгальтер.

В полиции относительно случившегося трагического эпизода подчеркнули, что река Замбези и другие водоемы региона являются естественной средой обитания крокодилов. Представитель ведомства призвал граждан и туристов соблюдать особую осторожность и не заходить в воду в потенциально опасных местах, даже если они выглядят безопасными.

