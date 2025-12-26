В Зимбабве из желудка аллигатора извлекли останки и бюстгальтер женщины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Компания товарищей планировала искупаться и сделать красивые снимки у дикой природы посреди реки на укромном острове. Однако у дикого животного был свой расчет.

Как крокодил отгрыз туристке голову и руку в Зимбабве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина погибла во время отдыха у реки Замбези в Зимбабве в результате нападения крокодила. Трагедия произошла в провинции Северный Матабелеленд, о чем написало местное издание The Herald.

Известно, что супружеская пара — Ньони и Тейлор Брюс — вместе с двумя друзьями отправилась на небольшой остров посреди реки. В этом укромном месте компания товарищей планировала искупаться и сделать фотографии на фоне дикой природы. Однако в один из расслабленных моментов Ньони и ее друзья зашли в воду, где начали делать снимки.

Из публикации издания следует, что нападение хищника произошло внезапно. Крокодил буквально вылетел из реки, схватил женщину и утащил ее под воду.

Очевидцы пояснили, что аллигатор несколько раз подбросил жертву, после чего исчез на глубине. Спустя некоторое время пострадавшая вновь показалась на поверхности, и ее муж вместе с приятелями попытались оказать помощь, однако крокодил снова утащил несчастную в воду.

Сотрудники полиции и представители Управления парков и дикой природы Зимбабве прибыли на место происшествия. Специалистам удалось обнаружить и уничтожить рептилию лишь 23 декабря. При осмотре животного были найдены останки погибшей –голова и левая рука, а также бюстгальтер.

В полиции относительно случившегося трагического эпизода подчеркнули, что река Замбези и другие водоемы региона являются естественной средой обитания крокодилов. Представитель ведомства призвал граждан и туристов соблюдать особую осторожность и не заходить в воду в потенциально опасных местах, даже если они выглядят безопасными.

Ранее, писал 5-tv.ru, голодавший месяц крокодил убил 16-летнюю девушку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Удар «Молнии» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:51
В Зимбабве из желудка аллигатора извлекли останки и бюстгальтер женщины
6:35
На Камчатке сотрудника банка подозревают в хищении денег у бойцов СВО
6:28
«Не хочет быть вне дома»: Шукшина о здоровье 87-летней матери после операции
6:10
Экипаж Су-34 разнес склад ВСУ авиаударом. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Последний урок от Алентовой: Илья Гуров о символичности смерти актрисы
Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026